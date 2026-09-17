Адвокати Порошенка: підозра у вугільній справі має бути скасована

Адвокати народного депутата України, лідера "Європейської солідарності", п’ятого президента України Петра Порошенка заявили, що підозра у так званій "вугільній справі", оголошена у 2021 році, має бути скасована через порушення процедури її оформлення. Відповідне клопотання подано до колегії суддів Шевченківського райсуду Києва, повідомляється на сайті політсили.

За словами адвоката Ігоря Голованя, ситуація аналогічна до історії з підозрою директору НАБУ Семену Кривоносу, яку Офіс генерального прокурора визнав помилковою через недотримання вимог КПК щодо вручення та повідомлення про підозру.

Головань стверджує, що у випадку з Порошенком підозра також не була належним чином вручена та повідомлена, а документ підписав тодішній заступник генерального прокурора Олексій Симоненко.

Адвокат Ілля Новіков нагадав, що, відповідно до КПК, повідомлення про підозру народному депутату має підписувати генеральний прокурор. За його словами, тодішня генпрокурорка Ірина Венедіктова не підписала ані підозру, ані клопотання про арешт Порошенка.

Захист вважає, що якщо підозру Кривоносу було визнано помилковою через процесуальні порушення, аналогічний підхід має бути застосований і до підозри Порошенку у "вугільній справі".