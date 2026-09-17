Обраний у парламент Дмитро Видолоб склав присягу народного депутата.

Як повідомлялося, Видолоб обраний у Верховну Раду на позачергових виборах 21 липня 2019 року у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі віл партії "Слуга народу"(№168 у виборчому списку). На момент балотування кандидатом в народні депутати був аспірантом Київського національного університету технологій та дизайну, безпартійний, проживає у Києві.

Видолоб, 1975 р.н., закінчив у 1997 році Київський національний університет ім.Шевченка за спеціальністю спеціаліст-соціолог, викладач соціології. У 2012 році закінчив Хмельницький університет управління та права, здобув кваліфікацію магістра державної служби. У 2012 році закінчив відділення аспірантури Національної академії державного управління при президентові України, кафедра державного управління та менеджменту. У 2017 році закінчив приватний вищий навчальний заклад "Європейський університет", здобув кваліфікацію магістра права.

Працював на керівних посадах підприємств сфери ювелірного виробництва і торгівлі (1997-2005 рр.).

Один із засновників Союзу ювелірів України (2005 рік). З 2008 року – президент Асоціації "Союз ювелірів України".

Обіймав посаду заступника директора департаменту координації роботи державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики (2008 рік)