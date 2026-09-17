Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Політика

Порошенко: сподіваюся на швидке підписання законопроєкту про санкції проти РФ президентом Трампом

1 хв читати
Додати як джерело
Порошенко: сподіваюся на швидке підписання законопроєкту про санкції проти РФ президентом Трампом
Фото: https://eurosolidarity.org/2026/08/31

Народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко привітав ухвалення в Конгресі США законопроєкту про санкції проти РФ покійного сенатора Ліндсі Грема та висловив сподівання на його якнайшвидше підписання президентом США Дональдом Трампом.

"Це буде сильним сигналом єдності та солідарності з Україною, важливим чинником стримування та посилення тиску на російського агресора. Саме так і працює принцип "мир завдяки силі": агресор має знати, що ціна війни для нього завжди буде значно вищою за ціну миру", - написав Порошенко у Facebook в четвер вранці.

Як повідомлялося, Палата представників США у середу схвалила законопроєкт "Про введення санкцій проти Росії та Ірану" 2026 року, який передбачає запровадження санкцій та можливих мит проти РФ у зв'язку з війною в Україні. Тепер документ мають передати на підпис Трампу.

#конгрес_сша #порошенко #сша #санкції #трамп #грем
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Посли ЄС продовжили на 7 днів санкції за порушення територіальної цілісності України, отримавши час на остаточне рішення

Посли ЄС продовжили на 7 днів санкції за порушення територіальної цілісності України, отримавши час на остаточне рішення

Посли – постійні представники країн-членів Європейського союзу, зважаючи на необхідність отримати додатковий час для узгодження позицій щодо продовже…

Читати