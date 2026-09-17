Порошенко: сподіваюся на швидке підписання законопроєкту про санкції проти РФ президентом Трампом

Народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко привітав ухвалення в Конгресі США законопроєкту про санкції проти РФ покійного сенатора Ліндсі Грема та висловив сподівання на його якнайшвидше підписання президентом США Дональдом Трампом.

"Це буде сильним сигналом єдності та солідарності з Україною, важливим чинником стримування та посилення тиску на російського агресора. Саме так і працює принцип "мир завдяки силі": агресор має знати, що ціна війни для нього завжди буде значно вищою за ціну миру", - написав Порошенко у Facebook в четвер вранці.

Як повідомлялося, Палата представників США у середу схвалила законопроєкт "Про введення санкцій проти Росії та Ірану" 2026 року, який передбачає запровадження санкцій та можливих мит проти РФ у зв'язку з війною в Україні. Тепер документ мають передати на підпис Трампу.