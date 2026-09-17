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Зеленський про ухвалення в США законопроєкту сенатора Грема: Він разом з іншими кроками може зупинити цю війну

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Зеленський про ухвалення в США законопроєкту сенатора Грема: Він разом з іншими кроками може зупинити цю війну
Фото: @V_Zelenskiy_official Telegram

Президент України Володимир Зеленський подякував американським конгресменам за ухвалення законопроєкту покійного сенатора США Ліндсі Грема про санкції проти РФ та зазначив, що він у поєднанні з іншими кроками може змусити РФ припинити війну.

"Саме законопроєкт Ліндсі Грема та інші сильні санкційні кроки партнерів проти джерела цієї війни, проти Росії, – це надзвичайно сильний інструмент, який може зупинити цю терористичну війну та привести Росію до необхідності встановити мир. Санкції мають бути сильними, щоб уся робота заради миру, і зокрема наші спільні з Америкою, Європою та іншими друзями дипломатичні зусилля, спрацювали. Дякую членам Палати представників, сенаторам, лідерам Конгресу США за підтримку цього законопроєкту. Росії потрібно закінчувати цю свою війну", – написав Зеленський в Телеграм у четвер вранці.

Він назвав символічним, що ухвалення Палатою представників Конгресу США санкційного законопроєкту відбулося в ніч чергової атаки РФ проти України. "Знову під ударами була цивільна інфраструктура, є пошкодження у восьми регіонах. Росіяни обстріляли енергетику на Сумщині та Одещині. В Києві та Одесі були влучання по звичайних житлових будинках. Більше десяти людей поранено, зокрема діти. Частину госпіталізовано до лікарень. У багатьох громадах були пожежі", – розповів Зеленський.

Як повідомлялося, Палата представників США у середу схвалила законопроєкт покійного сенатора Ліндсі Грема "Про введення санкцій проти Росії та Ірану" 2026 року, який передбачає запровадження санкцій та можливих мит проти РФ у зв’язку з війною в Україні. Тепер документ мають передати на підпис президенту Дональду Трампу.

#санкції #сша #законопроєкт_грема #зеленський
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