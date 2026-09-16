Сибіга: Путін прагне спричинити міграцію до Європи, блокада Чорного моря є частиною плану

Очільник Кремля Володимир Путін прагне збільшити міграцію до Європи, а блокада Чорного моря є одним із методів реалізації цього плану, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Путін прагне спричинити міграцію до Європи – і блокада Чорного моря є частиною його плану", – написав Сибіга в дописі, поширеному в соціальній мережі X.

За його словами, російський терор загрожує не лише Україні, а й країнам Африки, Близького Сходу та Азії. Найбільш вразливі сім'ї в державах, які залежать від імпорту продовольства, безпосередньо відчують наслідки дій Москви через зростання цін на продовольство та дефіцит, що спричиняють недоїдання та голод.

"Окрім цих гуманітарних наслідків, Москва переслідує ще одну мету: дестабілізацію Європи. Путін розраховує на те, що голод і дефіцит продовольства можуть спричинити приплив мігрантів. Саме цього він прагне, особливо напередодні виборів у країнах-членах ЄС наступного року", – зазначив Сибіга.

Він наголосив, що Путін знає про чутливість міграційної теми в європейських виборчих кампаніях і, за його словами, спостерігав, наскільки ефективно пов'язані з Росією мережі використали нещодавню кризу в Сеуті.

Сибіга також зазначив, що Москва використовуватиме доступні їй методи для збільшення міграції до Європи, а блокада Чорного моря є лише одним із них. Ще одним він назвав режим Лукашенка в Білорусі.

"Москва вважає, що її стратегія створить напруженість, посіє розкол, посилить радикальні антиєвропейські рухи та зрештою послабить підтримку Європою України", – написав глава МЗС.

Він наголосив на стратегічному значенні підтримки експорту української сільськогосподарської продукції та забезпечення свободи судноплавства в Чорному морі для Європейського Союзу та міжнародної спільноти.

"Нам необхідно терміново вжити заходів для забезпечення безперебійного комерційного судноплавства з українських морських портів, розробити всі можливі альтернативні маршрути та механізми транспортування товарів через ЄС і забезпечити максимальну підтримку українських фермерів у цій складній ситуації", – зазначив Сибіга.

За його словами, ще одним критично важливим пріоритетом є розробка та спільна реалізація загальноєвропейської стратегії протидії російським кампаніям дезінформації, втручання та маніпуляцій.