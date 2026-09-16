Рада ратифікувала угоду про участь України в Європейському оборонному фонді

Верховна Рада ратифікувала угоду між Україною та Європейським Союзом про участь України в Європейському оборонному фонді (ЄОФ).

За відповідний законопроєкт №0390 у першому читанні та в цілому проголосували 312 народні депутати на пленарному засіданні парламенту у середу.

Як зазначається у пояснювальній записці, участь України у Фонді сприятиме поглибленню оборонно-промислового співробітництва з ЄС, залученню українських компаній до спільних проєктів у сфері досліджень, розроблення й виробництва оборонної продукції та технологій, а також нарощуванню інноваційного й виробничого потенціалу оборонно-промислового комплексу України.

Європейський оборонний фонд є інструментом ЄС для підтримки спільних оборонних досліджень і розробок, а також зміцнення європейської оборонної технологічної та промислової бази.

Угоду про участь України в ЄОФ було підписано 13 липня 2026 року у Києві.