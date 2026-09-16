Корецький обговорив зі спікером Палати представників парламенту Японії підтримку української енергосистеми

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький обговорив зі спікером Палати представників парламенту Японії Ейсуке Морі підтримку української енергетичної системи.

"Передусім дякую Японії та японському народу за солідарність і всебічну підтримку України. Японія залишається одним із наших найближчих друзів і партнерів. З початку повномасштабного російського вторгнення бюджетна підтримка України перевищила $20 млрд", – написав Корецький в телеграм-каналі по результатам зустрічі в Києві.

Також він подякував уряду Японії та JICA за вже надане енергетичне обладнання, а також звернув увагу на важливості пришвидшення передачі силових трансформаторів, які потрібні прифронтовим регіонам уже цієї зими.

"Запросив японський бізнес активніше долучатися до відновлення України в енергетиці та інфраструктурі. Готові створювати необхідні умови для спільних проєктів. Розраховуємо також на партнерство у створенні страхового механізму для бізнесу в Україні, який працює в умовах постійних російських атак", – написав прем'єр.