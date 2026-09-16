Парламент збирається встановити особливий порядок для місцевих рад під час війни

Верховна Рада має намір запровадити особливий порядок діяльності місцевих рад під час війни.

За відповідний законопроєкт №14405 про забезпечення повноважності місцевих рад в умовах воєнного стану у першому читанні проголосували 236 народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради у середу.

Законопроєкт пропонує запровадити особливий порядок діяльності місцевих рад

територіальних громад, у яких місцеві вибори 2020 року відбулись за мажоритарною системою відносної більшості в багатомандатних виборчих округах.

Згідно із законопроєктом, рішення місцевої ради ухвалюються з урахуванням фактичної кількості депутатів, а не від їх загального складу. Законопроєкт також передбачає звільнити депутатів, яких мобілізували, від деяких обов'язків, передбачених законом про місцеве самоврядування. Так. для мобілізованих депутатів не застосовуються вимоги частини 4 і 5 статті 49 закону про місцеве самоврядування. Згідно з чинним законом (ч. 4 ст. 49) депутат зобов'язаний брати участь у роботі сесій ради, засідань постійної та інших комісій, до складу яких його обрано. Частина 5 ст. 49 передбачає, що у разі пропуску депутатом протягом року понад половину пленарних засідань або засідань постійної комісії, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень ради та її органів відповідна рада може звернутися до виборців з пропозицією про відкликання такого депутата у встановленому законом порядку.

Крім того, пропонується внести зміну у закон "Про правовий режим воєнного стану", згідно з якою військові адміністрації утворюються, коли через дострокове припинення повноважень депутатів у раді залишиться менше половини від її загального складу.

У разі ухвалення закон діятиме під час воєнного стану та ще шість місяців після його завершення.