Фон дер Ляєн: для успішних країн-кандидатів будуть надані "дорожні карти"

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявляє, що для країн-кандидатів у члени Європейського союзу, які досягли найбільшого прогресу у процесі реформ, у найближчому майбутньому будуть надані так звані "дорожні карти".

Про це вона повідомила у середу в Страсбурзі під час пленарного засідання Європейського парламенту під час щорічної доповіді "Стан Союзу".

Зазначивши, що Україна, Молдова, Західні Балкани "країни, що є близькими до нашого Союзу", фон дер Ляєн сказала: "Оскільки їхнє майбутнє – у нашому Союзі, ми незабаром запропонуємо "дорожні карти" для тих країн-кандидатів, які досягли найбільшого прогресу".

При цьому вона не уточнила, про які саме країни-кандидати йде мова, так і не пояснила, що саме уявляють собою ці "дорожні карти".

Разом з тим, фон дер Ляєн наголосила, що набуття членства в ЄС – процес, який "і надалі ґрунтуватиметься на оцінці реальних досягнень".

"І, шановні депутати, я наголошую: повага до наших цінностей є обов'язковою умовою, що не підлягає обговоренню", – заявила президент Європейської комісії.

"Мене жахнули кадри з похорону Ратка Младича, що відбувся минулого тижня в Белграді. Він скоїв найжахливіші злочини проти людяності. У Європейському Союзі немає місця для вшанування воєнних злочинців. Усі жертви воєн на теренах колишньої Югославії заслуговують на те, щоб про них пам'ятали, а їхні родини – на наше співчуття. Адже саме це ми відстоюємо як Союз: правду, справедливість і повагу до наших цінностей", – підсумувала вона.