Фон дер Ляєн назвала "свідомою стратегією терору" війну РФ проти України

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявляє, що війна, яку проти України веде Росія, є "свідомою стратегією терору".

"Щодня цього літа українські міста зазнавали ударів. В Одесі російські безпілотники вдарили по людному торговельному центру серед білого дня. Потім вони завдали повторного удару, цілеспрямовано атакуючи рятувальників, які поспішили на допомогу. Це не просто війна. Це свідома стратегія терору", – заявила вона у середу в Страсбурзі, виголошуючи щорічну доповідь "Стан Союзу" на пленарному засіданні Європейського парламенту.

Фон дер Ляєн констатувала, що українці "незліченну кількість разів доводили, що їхній дух неможливо зламати". Вона розповіла, як "цього літа маленька дівчинка показала всьому світові справжню сутність цього". Мова йде про Олександру Паскаль, яка втратила ногу в результаті атаки російської ракети, але повернулася до спорту з протезом.

"Вона тренувалася наполегливіше, ніж будь-коли. Вона почала здобувати одну золоту медаль за іншою. Цього літа вона подорожувала світом із туром "Танець свободи". Її мета – розповісти світові про стійкість українців та боротьбу за свободу. Вона надихнула людей біля Ейфелевої вежі та на Таймс-сквер, у Ріо та Токіо. І сьогодні вона хоче донести своє послання саме сюди, у серце Європи. Шановні депутати, прошу вас приєднатися до мене й привітати Сашу. Сашо, ти – велике джерело натхнення для всіх нас", – звернулася президент Європейської комісії до Олександри, яка присутня в залі Європарламенту.

Депутати вітали Олександру оплесками.