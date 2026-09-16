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Канада стане першим асоційованим членом ЄС – фон дер Ляєн

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Канада стане першим асоційованим членом ЄС – фон дер Ляєн
Фото: Unsplash

Президент Європейського союзу Урсула фон дер Ляєн пропонує, щоб Канада стала першим асоційованим членом Європейського союзу.

Відповідну заяву вона зробила у середу в Страсбурзі, виголошуючи річну доповідь "Стан Союзу" під час пленарного засідання Європейського парламенту, на якому присутній прем'єр-міністр Канади Марк Карні.

Зокрема, фон дер Ляєн, пропонуючи Канаді стати "першим асоційованим членом Європейського Союзу", наголосила, що ЄС та Канада "дивляться на світ однаково".

Цю заяву депутати Європарламенту зустріли аплодисментами.

#членство #канада #єс
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