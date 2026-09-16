Рада удосконалила законодавство у сфері питного водопостачання і водовідведення – Мінінфраструктури

Верховна Рада у вівторок прийняла в цілому законопроєкт №13578, який вносить зміни до законодавства у сфері питного водопостачання та водовідведення та наближає українські норми до європейських, повідомила пресслужба міністерства з відновлення, інфраструктури і транспорту України (Мінінфраструктури).

"Наше завдання – не просто відновлювати водопостачання, а будувати систему, яка буде стійкою, безпечною та відповідатиме європейським стандартам. Ухвалення цього закону – важливий крок у цьому напрямку", – зазначив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту Микола Калашник, слова якого наведено у пресрелізі відомства.

Згідно з повідомленням, законопроєкт вносить зміни до законів України "Про водовідведення та очищення стічних вод" та "Про питну воду та питне водопостачання". Зокрема, уточнюються процедури, права та обов'язки учасників правовідносин у процесі приєднання об'єктів до систем централізованого водопостачання та водовідведення, а також врегульовується діяльність у сфері нецентралізованого водовідведення.

Закон ухвалено на виконання Національної програми адаптації законодавства України до права Європейського Союзу (acquis ЄС). Зокрема, йдеться про Директиву (ЄС) 2024/3019 щодо очищення міських стічних вод та Директиву (ЄС) 2024/2181 щодо якості води, призначеної для споживання людиною.

Крім того, законопроєкт вносить зміни до закону "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг" та затверджує порядок формування тарифів на послугу з централізованого водопостачання, що встановлюються органами місцевого самоврядування, поміж іншим затверджує методику визначення витрат та втрат паливно-енергетичних ресурсів для врахування у тарифі.

Органом державного регулювання у сфері централізованого водопостачання законопроєкт визначив Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Документ також затверджує порядок погодження для підприємств питного водопостачання тимчасового відхилення від встановлених показників якості питної води. Згідно з ним, таке відхилення має погоджувати центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я, для підприємств питного водопостачання у виняткових випадках, якщо дотримання державних санітарних норм і правил тимчасово неможливе з об'єктивних причин.

Тимчасове відхилення погоджується на строк не більше трьох років за порядком, який має затвердити уряд.