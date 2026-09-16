Матернова назвала заяви Москви про прагнення миру пропагандистським шоу

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова різко відреагувала на поширення російської пропаганди та активність ботів під її публікаціями в соцмережах.

"Мені набридла російська пропаганда. І боти та тролі під моїми дописами. Та годі вже, Росія. Це справді все, на що здатна ваша пропагандистська машина? Ви постійно повторюєте, що Путін хоче миру. Ви кажете, що Україна затягує війну. Тож давайте поговоримо про факти. Росія вторглася в Україну. А не навпаки. Україна не окупувала російську територію, а потім не розпочала цю війну. Росія окупувала Крим у 2014 році та розпочала повномасштабне вторгнення у 2022 році. ООН та міжнародне право чітко заявляють: Росія є агресором. Росія повинна вивести свої війська з України", – написала Матернова в соцмережі Х.

Вона нагадала, що минулого тижня до Києва прибули американські переговірники. Через кілька годин після їхнього від'їзду Росія відновила атаки на Київ. П'ятеро людей загинули. 35 отримали поранення. З 1 серпня по 15 вересня, за шість тижнів, лише в Києві та Київській області Росія вбила 114 людей.

"Зараз Росія готується до виборів у Думу, зокрема до голосування на окупованих українських територіях. Це чергове пропагандистське шоу. Ось три речі, яких не змінить жодна виборча урна: Окупація залишається окупацією. Українська територія залишається українською територією. Незаконні вибори не можуть перетворити вкрадену землю на російську. Ви можете друкувати бюлетені. Вивішувати російські прапори. Привозити камери. Оголошувати все, що завгодно. Але ви ніколи не зможете проголосувати проти міжнародного права", – підкреслила посол.

Вона підсумувала, що єдиним доказом справжнього прагнення миру є припинення атак та повне виведення російських військ із території України.

"Правда залишається жорстоко простою: Росія вторглася. Україна чинила опір. Європа допомагає Україні перемогти. Якщо Росія хоче миру, є ще простіший спосіб це довести. Припиніть нападати на українців. Залиште Україну. Негайно! А доти позбавте нас усіх своїх міфів про мир", – резюмувала вона.