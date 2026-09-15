Каллас: Звісно, я б відповіла на дзвінок Путіна

Очільниця дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що відповіла б на дзвінок Володимира Путіна або міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, якби з'явилась така можливість. Про це вона сказала в інтерв'ю Yle.

"Звісно, я буду розмовляти, якщо з'явиться така можливість, – сказала Каллас в інтерв'ю Yle. Також вона наголосила, що не підтримує початок діалогу з РФ на російських умовах", – пише видання у вівторок.

Каллас нагадала, що вже зустрічалася з Лавровим на міжнародних форумах, зокрема на зустрічах АСЕАН та G20, і прямо викладала йому позицію ЄС.

За словами Каллас, Москва вміло веде переговори. Вона вважає, що Росія висуває максимальні вимоги, погрожує і чекає на поступки з боку Заходу. У підсумку, за її словами, Кремль намагається домогтися того, чого раніше не мав.

Глава європейської дипломатії скептично поставилася до зусиль спеціальних посланців президента США Джареда Кушнера та Стіва Віткоффа, які протягом останніх півтора року їздили до Москви та Києва у пошуках шляхів до миру в Україні. Каллас вважає, що в цьому процесі мають брати участь люди, які краще розуміють, як діє Росія.

На думку Каллас, якщо мета – швидко закінчити війну, найпростіший спосіб – це змусити жертву відмовитися від того, що вона захищає, тобто від своєї землі та своїх людей. Однак, зазначила вона, це не призведе до справедливого та сталого миру.

Каллас також заявила, що Євросоюз наразі не може виступати повноцінним посередником між Україною та Росією, оскільки підтримує Київ.