Японія підтримує Україну, яка протистоїть агресії РФ – спікер Палати представників Морі

Японія не може залишатися байдужою до України, що протистоїть російській агресії, заявив спікер Палати представників парламенту Японії Ейсуке Морі.

"Враховуючи складну безпекову ситуацію в Індо‑Тихоокеанському регіоні, Японія не може дозволити собі залишатися байдужою до України", – сказав Морі під час виступу на пленарному засіданні Верховної Ради у вівторок.

Морі підкреслив, що Північна Корея залишається джерелом серйозного занепокоєння через викрадення японських громадян у 1970-1980‑х роках, а також через реалізацію програм із випробування ядерної зброї та балістичних ракет.

"Варварські дії Росії є спробою позбавити ідентичності України та підривають міжнародний порядок. Безпека в Євроатлантичному та Індо‑Тихоокеанському регіонах тісно пов'язані. Ми не повинні терпіти жодних односторонніх спроб змінити статус‑кво за допомогою сили", – наголосив Морі.

Як передає кореспондент агентства Інтерфакс‑Україна, Морі прийшов до Верховної Ради у вишиванці.

За словами голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, який зустрівся з Морі, Україна відчуває підтримку Японії у конкретних діях.

"Окремо говорили про те, що сьогодні має практичне значення: посилення захисту українського неба та притягнення агресора до відповідальності", – повідомив Стефанчук у Фейсбуці.

Стефанчук повідомив, що Морі запевнив у готовності Японії робити все можливе задля миру в Україні.

Джерело: https://www.facebook.com/stefanchuk.official/posts/pfbid0269eoF5fm3YJtWCMEXGqt8SYpLgS569n9X1V1vFeGS72FXEXdw3ePcjTMgT5BjZTyl