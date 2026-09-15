Порошенко в Раді про дефіцит 27 млрд грн: яким саме статтям видатків загрожує, парламент не проінформований

Народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність" під час виступу у Верховній Раді констатував погіршення безпекової ситуації в Україні через відсутність ефективного протиповітряного захисту проти реактивних дронів.

"Прем’єр вчора доповідає про відсутність грошей і фінансову кризу, а українські воїни роблять більше, ніж може вимагати держава від людини. Але натомість держава вимагає від них ще й компенсувати своїм героїзмом непрофесійність тих, хто мав би забезпечувати фінанси і міжнародну підтримку партнерів", – сказав Порошенко.

При цьому він зазначив, що Кабінет міністрів досі не подав третину законопроєкт, який парламент має підтримати для отримання допомоги від партнерів.

"Вчора прем’єр каже про дефіцит 27 мільярдів. Яким саме статтям видатків загрожує, парламент також не проінформований. Нам розповідають про 45 законопроєктів, необхідних для отримання західної допомоги, і вішають всю відповідальність на парламент, на вас, монобільшість. При цьому забувши сказати, що з 45 законопроєктів 15 ще не подані урядом", – констатував політик.

Порошенко закликав виконати зобов’язання по євроінтеграції, ухвалити законопроєкти про перезавантаження Державного бюро розслідувань та про конкурсний відбір на посаду генерального прокурора.