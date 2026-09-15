Сибіга обговорив з головою Комітету міністрів РЄ підготовку плану дій для України та відповідальність РФ

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга привітав у Києві міністерку закордонних справ і співробітництва Князівства Монако, голову Комітету міністрів Ради Європи (РЄ) Ізабель Берро-Амадей, під час якої сторони приділили особливу увагу відповідальності РФ за злочин агресії проти України та інші порушення міжнародного права.

Як повідомляється на сайті українського зовнішньополітичного відомства у вівторок, сторони поділяють розуміння, що відповідальність агресора є необхідною складовою справедливого і тривалого миру.

На пресконференції за підсумками переговорів глава МЗС України привернув особливу увагу до катастрофічної гуманітарної ситуації в тимчасово окупованому місті Олешки Херсонської області та сусідніх населених пунктах. "Російські окупанти фактично заблокували людей без доступу до ліків, продовольства, без можливості виїхати. Ми наполягаємо на негайному доступі до них та гуманітарних коридорах. Люди мають отримати допомогу та можливість виїхати. Для цього потрібна увага та спільні дії міжнародної спільноти", – наголосив Сибіга.

Очільники відомств обговорили практичну співпрацю України з РЄ, зокрема підготовку нового Плану дій РЄ для України на 2027-2030 роки. Міністр наголосив на важливості цього інструменту для підтримки євроінтеграційних реформ, зміцнення демократичних інституцій, верховенства права та захисту прав людини.

Сибіга відзначив внесок Князівства у діяльність Міжнародного альянсу захисту культурної спадщини в зонах конфліктів (АЛІФ) та підтримку зусиль зі збереження української культурної спадщини, зокрема музейних експонатів.

Сторони також зосередились на зусиллях з повернення українських дітей та захисту їхнього ментального здоров'я.