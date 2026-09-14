Посли ЄС продовжили на 7 днів санкції за порушення територіальної цілісності України, отримавши час на остаточне рішення

Посли – постійні представники країн-членів Європейського союзу, зважаючи на необхідність отримати додатковий час для узгодження позицій щодо продовження санкцій, впроваджених за порушення територіальної цілісності України, погодилися продовжити обмежувальні заходи ще на сім днів.

Про це журналістам у понеділок в Брюсселі повідомив речник головуючої в Раді ЄС Ірландії.

За його словами, сьогодні в другій половині дня Комітет постійних представників (Coreper) знову зібрався для обговорення питання продовження дії режиму санкцій, запроваджених у зв’язку з порушенням територіальної цілісності України. "Щоб надати державам-членам додатковий час для всебічного вивчення пропозицій щодо продовження санкцій, Coreper погодився подовжити дію цього режиму на 7 днів - до опівночі вівторка, 22 вересня. Наразі триває завершення юридичних процедур для надання цьому рішенню чинності", - сказав речник.

Він зазначив, що консультації триватимуть, і згодом у Coreper "відбудуться подальші обговорення". "Продовження дії санкційних списків є критично важливим для подальшого підриву російської воєнної машини та збереження тиску на осіб і організації, які підтримують її, сприяють її діяльності та отримують від неї вигоду. Це питання є пріоритетним для головування", - наголосив речник.