Трамп заявив про домовленість України та РФ не завдавати ударів по енергетичних об'єктах

Президент США Дональд Трамп заявив про взаємну домовленість України та Росії утримуватися від ударів по об'єктах енергетичного сектору, а також пов'язав зростання світових цін на дизельне паливо переважно з війною між двома країнами.

"Україна погодилася не наносити удари по російських об'єктах енергетичного сектору. Росія погодилася зробити те саме!", – написав Трамп у понеділок у соціальній мережі Truth Social.

Він також заявив, що зростання світових цін на дизельне паливо зумовлене переважно війною між Росією та Україною, а не Іраном.

"Зростання світових цін на дизельне паливо зумовлене переважно війною між Росією та Україною, а не Іраном", – наголосив президент США.