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Трамп заявив про домовленість України та РФ не завдавати ударів по енергетичних об'єктах

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Президент США Дональд Дж. Трамп виступає на прес-конференції, 09.03.2026
Президент США Дональд Дж. Трамп виступає на прес-конференції, 09.03.2026 | Фото: Деніел Торок / Білий дім / CC BY 3.0 US кадровано

Президент США Дональд Трамп заявив про взаємну домовленість України та Росії утримуватися від ударів по об'єктах енергетичного сектору, а також пов'язав зростання світових цін на дизельне паливо переважно з війною між двома країнами.

"Україна погодилася не наносити удари по російських об'єктах енергетичного сектору. Росія погодилася зробити те саме!", – написав Трамп у понеділок у соціальній мережі Truth Social.

Він також заявив, що зростання світових цін на дизельне паливо зумовлене переважно війною між Росією та Україною, а не Іраном.

"Зростання світових цін на дизельне паливо зумовлене переважно війною між Росією та Україною, а не Іраном", – наголосив президент США.

#сша #домовленість #енергетика #рф #україна
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