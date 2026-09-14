ЄС не зміг узгодити продовження санкцій проти РФ за день до їх завершення – ЗМІ

Країни Європейського Союзу не змогли домовитися про продовження дії однієї з програм антиросійських санкцій, повідомляє в понеділок Politico з посиланням на джерела серед дипломатів ЄС.

"Посли, які зібралися в Брюсселі, мали досягти одностайної згоди в понеділок, оскільки термін дії режиму – який передбачає замороження активів близько 3 000 осіб та компаній – закінчується у вівторок", – йдеться в повідомленні.

Словаччина вимагала, щоб блок виключив із санкційного списку російських бізнесменів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана. Як повідомляється, Франція намагалася досягти компромісу, запропонувавши виключити зі списку лише Усманова.

Більшість інших столиць не хотіли розглядати питання про виключення будь-кого зі списку, поки Росія запускає рекордну кількість ракет по українських цивільних об'єктах. Один із дипломатів зазначив, що "на тлі зростання гібридних загроз та російських атак дронів лише за 1 км від польського кордону важко повірити, що Франція насправді просить про це".

Інша частина дискусії стосується того, чи продовжувати дію заходів на шість місяців, як це було заведено з 2014 року, чи поновлювати їх на 12 місяців. Як відомо, Словаччина не бажає підтримувати довший термін.

Французький дипломат зазначив, що "у нас є конкретна проблема національної безпеки, і ми хочемо позитивно відреагувати на звернення міжнародних партнерів щодо пана Усманова".

За даними джерел, посли ЄС знову зберуться пізніше в понеділок для подальшого обговорення.