Лідери Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії закликали до незалежності й майбутнього країн у ЄС – ЗМІ

Перші міністри Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії підписали меморандум про взаєморозуміння щодо спільної роботи та закликали забезпечити право на самовизначення для своїх країн, заявивши про прагнення до їхнього майбутнього в Європейському Союзі, повідомляє Sky News.

Шотландська національна партія (SNP) виступає за незалежність Шотландії, Plaid Cymru – за незалежний Уельс, а Sinn Féin – за возз'єднання Північної Ірландії з рештою Ірландії.

Лідер Шотландської національної партії (SNP) Джон Свінні, лідер Plaid Cymru Рун ап Іорверт та лідерка Sinn Féin Мішель О'Ніл зустрілися в Кардіффі, де представили домовленість про подальшу координацію між Шотландією, Уельсом і Північною Ірландією.

Свінні охарактеризував зустріч як важливу подію для подальшого конституційного розвитку Великої Британії. За словами учасників, нині існують передумови для змін, які можуть визначити майбутній статус кожної з країн.

"Вони (міністри – ІФ-У) закликали забезпечити "право на самовизначення" для своїх країн, а уряд Великої Британії – "готуватися, планувати та сприяти конституційним змінам у кожній юрисдикції", – наголошується в повідомленні.

Підписаний ними меморандум передбачає співпрацю, зокрема, в економічній та енергетичній сферах. Серед заявлених цілей також є прагнення до того, щоб у майбутньому відповідні країни були пов'язані з Європейським Союзом.

Представники SNP, Plaid Cymru та Sinn Féin закликали британський уряд бути готовим до можливих конституційних змін та визнати право Шотландії, Уельсу і Північної Ірландії самостійно визначати своє майбутнє.

Президент Sinn Féin Мері Лу Макдональд, яка також взяла участь у зустрічі, назвала домовленість історичною та заявила про право народів самостійно визначати своє майбутнє.

"Хоча кожна з їхніх партій має "різні конституційні позиції, і кожна країна визначатиме своє майбутнє по-своєму і у свій час", їх об'єднує "рішучість забезпечити, щоб голоси наших країн були почуті", заявили лідери", – йдеться в повідомленні.