Україна готова ділитися з Литвою досвідом у сфері оборони – Стефанчук

Україна готова ділитися з Литвою досвідом у сфері оборони й безпеки, заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"У Верховній Раді зустрівся з Прем'єр-міністром Литви Міндаугасом Сінкявічюсом. Подякував Литві за всю допомогу Україні – військову, політичну, енергетичну – та за рішення щороку спрямовувати 0,25% ВВП на нашу підтримку. Наголосив: Україна також готова ділитися набутим досвідом, насамперед у сфері оборони й безпеки", – написав Стефанчук у Фейсбуці у понеділок.

За словами спікера, прем'єр-міністр запевнив, що Литва й надалі підтримуватиме Україну в усіх ключових питаннях.

"Литва бачить Україну частиною Європи й зацікавлена у поглибленні нашої співпраці в оборонній та безпековій сферах. Окремо говорили про підтримку української енергетики та необхідність притягнення росії до відповідальності за її злочини й геноцидальні дії", – зазначив Стефанчук.