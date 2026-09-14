Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Політика

Прем'єр Литви: Наша незмінна мета – членство України в ЄС у 2030 році

1 хв читати
Додати як джерело
Прем'єр Литви: Наша незмінна мета – членство України в ЄС у 2030 році
Фото: https://www.facebook.com/SinkeviciusMindaugas

Литва буде наполегливо працювати над тим, щоб Україна у 2030 році стала членом Європейського Союзу, заявив прем'єр-міністр країни Міндаугас Сінкявічюс.

"Мета незмінна, ми хочемо, щоб Україна в 2030 році стала членом Європейського Союзу. І ми над цим будемо наполегливо працювати", – сказав Сінкявічюс на пресконференції з прем'єр-міністром України Сергієм Корецьким у понеділок.

Прем'єр Литви наголосив на продовженні підтримки України, зазначивши, що, "незважаючи на політичні різні нахили зі зміною уряду", Литва й надалі виділятиме на безпеку та оборону України щонайменше 0,25% ВВП.

"Дуже хочу подякувати Україні, що була одна із найперших, яка створила можливість, щоб ми підписали drone deal, але від підписання зараз ми маємо робити інтенсивні дії, які би принесли користь двом країнам", – зазначив Сінкявічюс.

Він наголосив, що місце України – в Європі, тому під час головування Литви в Раді ЄС у першій половині наступного року одним із пріоритетів буде "щоб Україна швидше була прийнята до спільноти Європейського Союзу".

Водночас, за його словами, для цього потрібні також зусилля України, "не лише зі сторони уряду, але так само і зі сторони Верховної Ради".

#вступ #литва #єс #україна
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Сибіга привітав у Києві македонського колегу: візит сміливості, поки деякі делегації перенесли свої поїздки

Сибіга привітав у Києві македонського колегу: візит сміливості, поки деякі делегації перенесли свої поїздки

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга назвав візит міністра закордонних справ і зовнішньої торгівлі Північної Македонії Тімчо Муцунського до Україн…

Читати