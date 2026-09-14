Прем'єр Литви: Наша незмінна мета – членство України в ЄС у 2030 році

Литва буде наполегливо працювати над тим, щоб Україна у 2030 році стала членом Європейського Союзу, заявив прем'єр-міністр країни Міндаугас Сінкявічюс.

"Мета незмінна, ми хочемо, щоб Україна в 2030 році стала членом Європейського Союзу. І ми над цим будемо наполегливо працювати", – сказав Сінкявічюс на пресконференції з прем'єр-міністром України Сергієм Корецьким у понеділок.

Прем'єр Литви наголосив на продовженні підтримки України, зазначивши, що, "незважаючи на політичні різні нахили зі зміною уряду", Литва й надалі виділятиме на безпеку та оборону України щонайменше 0,25% ВВП.

"Дуже хочу подякувати Україні, що була одна із найперших, яка створила можливість, щоб ми підписали drone deal, але від підписання зараз ми маємо робити інтенсивні дії, які би принесли користь двом країнам", – зазначив Сінкявічюс.

Він наголосив, що місце України – в Європі, тому під час головування Литви в Раді ЄС у першій половині наступного року одним із пріоритетів буде "щоб Україна швидше була прийнята до спільноти Європейського Союзу".

Водночас, за його словами, для цього потрібні також зусилля України, "не лише зі сторони уряду, але так само і зі сторони Верховної Ради".