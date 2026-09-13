Ескалація – це не проблема, а ознака успіху – радник з нацбезпеки прем'єра Великої Британії

Україні варто дотримуватися стратегії відмови від здачі територій та збільшення зниження живої сили ворога, посилення ударів у його глибокий тил, а партнерам – зберігати єдність, збільшувати підтримку України та тиск на Росію, щоб врешті усадити Володимира Путіна за стіл переговорів, вважає радник з національної безпеки прем'єр-міністра Великої Британії Джонатан Пауелл.

"Є підстави вважати цю стратегію дієвою… І я вважаю, що ескалація, про яку ми говоримо, – це не проблема, а ознака успіху. Адже це свідчить про те, що тиск, який ми чинимо на Путіна, нарешті дає результати", – сказав він на щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES 2026), яку провів Фонд Пінчука у Києві 11-12 вересня.

Пауелл зауважив, що переговори могли б розпочатися вже сьогодні, якби Путін був готовий до серйозного діалогу.

"Проблема в тому, що він не готовий… Він намагається вдаватися до ескалації всіма доступними йому способами… А стратегія полягає в тому, щоб чинити достатній тиск і спонукати його до таких переговорів", – зазначив британський радник.

Він допускає, що Путін може піти на мобілізацію після виборів та радить також бути обачними щодо російських погроз на адресу країн Балтії, бути готовими реагувати на такі дії та стримувати їх.

"Але головне, на мою думку, полягає в тому, що він вдається до таких кроків саме тому, що тиск діє, а це означає, що ми повинні й надалі його посилювати. На цьому етапі ми не повинні послаблювати зусилля", – ще раз наголосив Пауелл.

За його словами, Європі також важливо пройти зиму, коли вона може зіткнутися з реальним дефіцитом природного газу, щоб це стало перевагою для Путіна.

В той же час радник застеріг від намагань передбачити, коли закінчиться ця війна, бо це справа марна.

"У наукових колах існує теорія "дозрівання" (конфлікту), згідно з якою нібито можна передбачити, коли переговори завершаться успішною угодою. Це повна нісенітниця, адже неможливо заздалегідь знати, чи буде укладено успішну мирну угоду. Важливо інше: треба бути готовими до такого моменту, адже рано чи пізно – коли ми найменше цього очікуватимемо – Путін буде готовий до переговорів", – вважає Пауелл.

На його думку, війна може закінчитися лише в один спосіб – переговорами, бо Путін не захопить Україну та не підкорить Київ, тож головне завдання – змусити його поставитися до цих переговорів серйозно.

В цьому плані радник прем'єра Великої Британії зауважив про важливість підтримувати контакти з Путіним і росіянами та продовжувати діалог.

"Ми не хочемо припуститися помилки через хибне розуміння ними того, де проходять наші "червоні лінії". Я написав книгу під назвою "Розмови з терористами" (як покласти край збройним конфліктам, 2014р – ІФ-У). Я, безумовно, підтримую ідею розмови й із цим терористом, аби спробувати зберегти канал комунікації. Це не означає, що треба йти йому на поступки, але контакт підтримувати необхідно", – зазначив він.

Пауелл додав, що без підтримки зв'язку із росіянами та без розмов з ними модна прогавити момент їх готовності до переговорів.

Радник також наголосив на важливості того, щоб Європа відігравала свою роль у таких переговорах, оскільки вона ближче до фронту, аніж США, та багато речей, яких прагнуть росіяни, залежать від Європи, наприклад, повернення заморожених активів або формування архітектури європейської безпеки.

"Тож нам також доведеться брати участь у переговорах", – закликав Пауелл.