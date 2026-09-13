Перший заступник голови Ради закликає уряд не шукати винних, а налагодити діалог із опозицією, зокрема і в коаліції

Верховна Рада, яка в середині липня віддала 289 голосів за призначення Сергія Корецького новим прем'єр-міністром, підтримує уряд та рішуче налаштована шукати складні рішення в складні часи, але потребує допомоги у налагодженні діалогу із опозицією, у тому числі і з допомогою уряду, заявив перший заступник голови Ради Олександр Корнієнко.

"Я б попросив уряд не шукати, знаєте, винних у цьому (затримки із прийняттям необхідних для зовнішнього фінансування законів – ІФ-У). Будь ласка, знайдіть шляхи, як уникнути цього і як налагодити діалог з опозицією, з опозицією всередині коаліції, яка у нас також є…", – сказав він на щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES 2026), яку провів Фонд Пінчука у Києві 11-12 вересня.

Перед цим у своєму виступі Корецький заявив, що парламент поки суттєво відстає від уряду у виконані зобов'язань, які взяла Україна для отримання зовнішнього фінансування: у Раді вже є 27 законопроєктів, які потребують ухвалення.

"Парламент, на жаль, поки що не показує рівно такої ж налаштованості. І я вкотре звертаюся до всіх парламентарів, незалежно від політичних поглядів, незважаючи на рейтинги, можливо якісь популярні чи не популярні рішення: це просто інстинкт має бути самовиживання країни. І ці закони необхідно голосувати", – наголосив прем'єр.

Корнієнко зазначив, що зараз у Раді ведеться робота над тим, щоб створити альтернативне пленарному залу підземне приміщення для голосування, бо працювати в умовах, коли 70% світового дня звучать тривоги, неможливо.

"Можливо, ми переглянемо наш графік роботи, щоб бути більш завантаженими, частіше, знаєте, бувати в Києві на пленарних засіданнях", – додав перший заступник голови Ради.

Він підтвердив, що перед парламентом стоїть завдання прийняти кілька великих пакетів законопроєктів для отримання зовнішнього фінансування, та висловив думку, що зараз у Раді та серед еліт немає людей, які хотіли б зруйнувати країну.

Ми всі хочемо врятувати економіку, врятувати країну в ці важкі дні, але давайте знайдемо реальні інструменти, як це зробити у повсякденній роботі, зокрема у Бюджетному комітеті", – закликав Корнієнко.