Польща не блокуватиме відкриття переговорних кластерів – Сікорський

Польща не буде проти відкриття всіх шести кластерів переговорів про вступ України в ЄС, запевнив міністр закордонних справ Республіки Польща Радослав Сікорський.

"Я хочу підтвердити, що переговори про вступ України до Європейського Союзу не будуть легкими. Так само, як і наші не були легкими, коли ми вступали. Але Польща не блокуватиме відкриття переговорних кластерів. Це не означає, що нам швидко вдасться завершити переговори", – сказав він на пресконференції з українським колегою Андрієм Сибігою у неділю у Києві.

Міністр додав, що на думку Європейської комісії, Україна вже готова до переговорів. Сікорський висловив сподівання, що Україна також завершить процес імплементації Угоди про асоціацію, зокрема Угоди про поглиблену зону вільної торгівлі.

"Ви можете бути частиною єдиного ринку ще до того, як вступите до Європейського Союзу", – додав глава МЗС.

Він запевнив, що Польща буде спільно домагатися як в ООН, так і на інших форумах збільшення міжнародної допомоги для України, а також тиснути на тих, хто "ще має російські активи, щоб вони ніколи не повернулися до агресора і щоб не чекати на відбудову України, а використати їх для того, щоб відбудова була потрібна в меншому обсязі, щоб Україна просто захистилася".