У Нью-Делі розпочався саміт країн BRICS – об'єднання країн, що розвиваються. До складу об'єднання входять Індія, Китай, Бразилія, Південна Африка та Росія. Про це повідомляє Reuters.

Серед лідерів країн BRICS, які беруть участь у саміті, є очільник Кремля Путін, президент Китаю Сі Цзіньпін, президент Ірану Пезешкіан, президент Південної Африки Рамафоса та спадкоємний принц ОАЕ шейх Халед бін Мохамед бін Заїд Аль Нахайян.

За даними Reuters, метою саміту є першочергово подолання розбіжностей між членами організації, Іраном та Об'єднаними Арабськими Еміратами, під час війни США проти Ірану.

Повідомляється, що БРІКС погодила спільну декларацію, що стало важливим дипломатичним проривом, оскільки лідери країн розпочали саміт у Нью-Делі з метою посилення глобального впливу блоку.

"Переговорники погодилися на спільну декларацію, яка навряд чи називатиме жодну країну, але засуджуватиме односторонню агресію будь-якої країни, повідомили Reuters чотири джерела, додавши, що лідери блоку очікують схвалення документа пізніше в суботу", – йдеться у повідомленні Reuters.