Порошенко закликав ЄС збільшити фінансову допомогу Україні для покриття бюджетного дефіциту

Народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко під час зустрічі з депутатом Європейського парламенту, доповідачем Європарламенту з питань України Міхаелем Ґалером закликав Європейський Союз збільшити фінансову допомогу Україні для покриття бюджетного дефіциту, повідомляється на сайті політсили.

"Привітали рішення Європейської комісії щодо виділення Україні 6 мільярдів євро на зміцнення українського війська, зокрема придбання перехоплювачів "Петріот". Закликав збільшити фінансову допомогу Україні з боку Європейського Союзу на покриття бюджетного дефіциту. Надто щодо витрат на зміцнення енергетичної інфраструктури та програм відновлення", – повідомив Порошенко.

За його словами, сторони також обговорили питання всебічної підтримки України, посилення переговорних позицій щодо завершення війни, збільшення військової та економічної допомоги державі, а також прискорення переговорів про вступ України до ЄС.

Також під час зустрічі йшлося про перспективи відкриття решти переговорних кластерів у межах процесу вступу України до Євросоюзу до кінця поточного року та виконання пріоритетних реформ у сферах демократії, верховенства права, правосуддя і боротьби з корупцією.