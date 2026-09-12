Єдність керівників парламентів G7 має втілюватися у конкретні рішення для захисту України – Стефанчук

Єдність, яка зафіксована у спільній декларації за підсумками саміту керівників парламентів G7, має перетворюватися на конкретні рішення для захисту України, вважає голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"За підсумками саміту керівників парламентів G7 у Парижі ухвалили спільну декларацію. У ній підтверджено непохитну підтримку України у протистоянні триваючій російській агресії та повну солідарність з Українським народом у захисті свободи, суверенітету й територіальної цілісності. Окремо зафіксовано готовність і надалі підтримувати Україну в боротьбі за незалежність і справедливий та тривалий мир, а також її європейські та євроатлантичні прагнення…Єдність, зафіксована у спільній декларації, має перетворюватися на конкретні рішення – для захисту України, посилення її стійкості та досягнення справедливого і тривалого миру", – написав Стефанчук у Фейсбуці у суботу.

За його словами, в документі окремо наголошено на ролі парламентської дипломатії – як інструменту, що доповнює, посилює і розширює дипломатичні зусилля урядів та сприяє прямому діалогу між державами та суспільствами.

"Під час спілкування з колегами-спікерами окремо говорили про те, що сьогодні критично потрібно Україні: посилення протиповітряної й протиракетної оборони та продовження всебічної підтримки нашої держави", – розповів Стефанчук.