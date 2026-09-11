Сибіга висловив вдячність ЄС за схвалення 6,1 млрд євро на оборонні потреби

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга висловив вдячність ЄС та його державам-членам за схвалення 6,1 млрд євро на оборонні потреби України, зокрема на можливість закуповувати критично необхідне обладнання для систем Patriot.

"Тепер ці кошти можуть бути спрямовані на закупівлю ракет-перехоплювачів PAC-3, інших ракет для систем протиповітряної оборони, безпілотників і засобів радіоелектронної боротьби, яких Україна нагально потребує", – цитує Сибігу пресслужба МЗС у Телеграмі у п'ятницю.

"Ми високо цінуємо це рішення. Посилення спроможностей України зі знищення російських ракет і безпілотників означає кращий захист наших міст і менше можливостей для Росії створювати загрози безпеці по всій Європі", – зазначив міністр.

Як повідомлялося, Єврокомісія схвалила надання Україні EUR6,1 млрд на ППО і ПРО, боєприпаси, дрони та РЕБ. За ці кошти Україна зможе закуповувати й ракети PAC-3 для Patriot.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що рішення дає Україні можливість закуповувати й необхідне обладнання для Patriot. "Сьогодні ми схвалили 6,1 млрд євро, щоб допомогти Україні закуповувати засоби протиповітряної та протиракетної оборони, боєприпаси, дрони й системи радіоелектронної боротьби. Завдяки цьому рішенню Україна також зможе придбати необхідне обладнання для Patriot, щоб краще захищати своє небо від російських атак", – заявила Урсула фон дер Ляєн.

Кошти підуть на закупівлю продукції українських та європейських оборонних компаній.