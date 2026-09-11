Україна домовилась з Австрією розробити спільну дорожню карту для реалізації проєктів відновлення – Мінінфраструктури

Україна спільно з Австрією домовилися розробити дорожню карту для реалізації проєктів відновлення, що дозволить австрійському бізнесу долучитися до відновлення України, повідомило Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту України в Телеграм-каналі у п'ятницю.

"Спільна дорожня карта з Австрією має стати практичним інструментом із визначеними партнерами, ресурсами та термінами – від визначення пріоритетів відновлення до реалізації конкретних проєктів", – зазначив заступник міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України Артем Рибченко, слова якого наведено в релізі за підсумками його робочого візиту до Австрії у межах European Forum Alpbach 2026.

Передбачається, що в межах дорожньої карти буде визначено конкретні проєкти, партнерів, ресурси, а також терміни їх реалізації.

Серед іншого було проведено зустрічі з представниками австрійського бізнесу та фінансового сектору, зокрема залізниці ÖBB, нафтогазової компанії RAG Austria та PwC Austria.

Заступник міністра також долучився до переговорів з федеральним міністром інновацій, мобільності та інфраструктури Австрії Петером Ганке, федеральним міністром економіки, енергетики та туризму Вольфгангом Гаттмансдорфером та урядовим уповноваженим Австрії з питань відбудови України Вольфгангом Анцергрубером.