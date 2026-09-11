Канада виділяє 40,1 млн канадських доларів на підтримку українських ветеранів через новий міжнародний фонд

Канада виділяє 40,1 млн канадських доларів (близько 1,25 млрд грн) на підтримку українських ветеранів та їхніх сімей через створення нового міжнародного фонду, повідомив міністр у справах ветеранів України Віталій Кім за підсумками робочого візиту до Канади.

"Канада надасть 40,1 млн канадських доларів (це близько 1,25 млрд грн), на підтримку українських ветеранів та їхніх родин через новий міжнародний мультидонорський ветеранський фонд. Канада стане і його першим донором", – написав Кім у Телеграмі у п'ятницю.

За його словами, Україна розраховує на долучення до фонду інших партнерів.

"Домовилися розширювати співпрацю у сфері переходу від військової служби до цивільного життя. Окремі напрями – цифровізація, використання ШІ, працевлаштування та перекваліфікація ветеранів і ветеранок. Про це говорили з державним секретарем Канади з питань міжнародного розвитку Рандіпом Сараєм та міністеркою у справах ветеранів Канади Джилл Макнайт", – розповів Кім.

За його словами, українська делегація провела переговори з ключовими канадськими організаціями: Canadian Armed Forces Transition Group та Toronto Military Family Resource Centre – щодо допомоги родинам.Royal Canadian Legion, True Patriot Love, Coding for Veterans і Challenge Factory – щодо роботи та бізнесу для ветеранів. Team Rubicon Canada та Wounded Warriors Canada – щодо психологічної допомоги. Делегація відвідала Sunnybrook Health Sciences Centre. Там показали роботу з протезування, лікування важких опіків і використання 3D-друку. Українські фахівці вивчають цей досвід, але адаптують його під українські реалії.

Кім анонсував робочий візит до США.