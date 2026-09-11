МЗС України очікує від Польщі правової оцінки знищення пам'ятника воїнам УПА в Долгобичуві

Міністерство закордонних справ України очікує від компетентних органів Польщі належної правової оцінки знищення пам'ятника воїнам УПА в Долгобичуві Грубешівського повіту Люблінського воєводства, а також відновлення пошкодженої могили та недопущення подібних випадків у майбутньому, повідомили в МЗС агентству "Інтерфакс-Україна".

"Політичні маргінали в Польщі не придумали нічого кращого, ніж воювати з могилами. У час, коли йде реальна війна, яка становить екзистенційну загрозу і для України, і для Польщі", – заявили в українському зовнішньополітичному відомстві.

У МЗС назвали такі дії "ганебною та аморальною поведінкою", яка, за їхньою оцінкою, не може викликати нічого, крім сорому і засудження.

В українському відомстві також очікують від польських компетентних органів відновлення пошкодженої могили, а також інших місць української пам'яті в Польщі та недопущення подібних випадків у майбутньому.

"Україна послідовно виступає за однаковий принцип по обидва боки кордону: українські місця пам'яті в Польщі та польські місця пам'яті в Україні мають бути захищеними. Ніхто не має права перетворювати пам'ять і пошану до померлих на циркову виставу для досягнення своїх політичних цілей", – наголосили в МЗС.

Мова йде про знищення пам'ятника на Білостокському урочищі в комуні Долгобичув Грубешівського повіту Люблінського воєводства. Пам'ятник встановлено безпосередньо на братській могилі українців, які загинули в боях із НКВС у 1946 році.

10 вересня депутат Європарламенту Гжегож Браун оприлюднив у соціальних мережах відео, на якому він разом з іншим членом своєї партії, колишнім поліцейським, руйнує обеліск за допомогою сокир і молотків. Польська поліція розслідує знищення пам'ятника з 6 вересня.

У власному дописі Браун заявив, що пам'ятник УПА підлягає ліквідації, назвавши його таким, що, на його думку, ображає пам'ять жертв українців серед поляків. Він також закликав демонтувати пам'ятник.