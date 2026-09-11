Україна розраховує на розширення Коаліції укриттів та підтримку конкретних проєктів – Корецький

Очільники урядів України та Фінляндії Сергій Корецький та Петтері Орпо закликали держави-партнери приєднатися до Коаліції укриттів цивільного захисту, в межах якої вже акумульовано понад €32 млн, та підтримати спільні проєкти з їх відновлення і будівництва.

"Спільно із прем'єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо закликали уряди держав-партнерів приєднатися до Коаліції укриттів цивільного захисту та підтримати спільні проєкти з їх відновлення і будівництва, там де вони зараз найбільше необхідні", – написав Корецький у Телеграмі у п'ятницю.

Як нагадав Корецький, Україна та Фінляндія започаткували Коаліцію у травні 2025р. Наразі Коаліція об'єднує 12 країн, Європейський Союз та міжнародні організації. Партнери залучили понад €32 млн. За ці кошти вже реалізуються укриття у школах, дитячих садках і лікарнях прифронтових регіонів – у Чернігові, Козельці, Сумах, Балті, Покрові, Херсоні та Миколаєві.

"Росія щодня атакує українські міста ракетами та дронами, тому маємо невідкладно збільшувати кількість надійних укриттів, особливо дітей. Розраховуємо на приєднання нових партнерів до Коаліції та підтримку конкретних проєктів для захисту життя людей", -резюмував Корецький.