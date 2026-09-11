Західним партнерам слід розглядати оборонну промисловість України як продовження власної – ексглава Google

Західним країнам слід розглядати оборонну промисловість України як продовження власної, у межах якої спільно виробляти озброєння та усувати вузькі місця в ланцюгах постачання, а також гарантувати забезпечення українських військових необхідною кількість засобів ураження, вважає колишній генеральний директор та голова ради директорів Google Ерік Шмідт.

Згідно з опублікованою колонкою Шмідта у виданні The Washington Post, США слід визнати, що Росія реалізує стратегію тотальної війни, мобілізуючи свої заводи та людські ресурси.

Він пояснив, що протягом більшої частини повномасштабного вторгнення великою перевагою України була здатність адаптуватися та впроваджувати інновації, тоді як ворог мав більшу кількість військових, коштів та промислову базу.

"Ця перевага стрімко зменшується. Коли Україна розробила перехоплювачі, здатні знищувати російські рої дронів типу Shahed, Росія адаптувалася, розгорнувши швидші реактивні "Шахеди", які значно важче перехопити", – додав ексгендиректор Google.

За його словами, РФ наразі розгортає супутникове угруповання, яке може скласти конкуренцію системі Starlink, що використовується українськими підрозділами безпілотників для завдання ударів по російських військах на окупованих територіях України.

Він зазначив, що протягом багатьох років стратегія ворога полягала у протиставленні українським інноваціям своїх промислових можливостей, однак зараз РФ поєднує масштаб виробництва з власними інноваціями.

Шмідт також звернув увагу на стрімкі темпи технологічного змагання у війні, за яких безпілотник може бути ефективним на момент появи, але вже за кілька місяців втратити свою актуальність через адаптацію противника.

За його словами, Україна успішно адаптується до таких змін, однак самих лише інновацій недостатньо для масштабування виробництва та забезпечення потреб повномасштабної війни високої інтенсивності.

"Досконалий безпілотник, випущений у кількості кількох сотень одиниць, – це цікаво, але саме якісний безпілотник, вироблений сотнями тисяч, здатен змінити хід війни", – зауважив Шмідт.

Він наголосив, що Росія готується до тотальної війни, розглядаючи можливість проведення масштабної мобілізації та нарощуючи промислові потужності для виробництва озброєння.

За словами Шмідта, Україна не здатна самостійно протистояти таким можливостям РФ.

"Прийдешня зима стане вирішальною. Росія вже використовує відсутність в Україні засобів захисту від балістичних ракет для ударів по електростанціях і підстанціях, прагнучи невдовзі занурити українців у темряву, холод і страждання", – підкреслив ексгендиректор Google.

На його думку, Україна наразі потребує більше перехоплювачів, боєприпасів і далекобійних ударних засобів, а також інвестицій для розширення власних виробничих можливостей.

"Тісніша взаємодія з ними ( українські військові – ІФ-У) дозволить західним арміям сприяти перемозі України, засвоїти критично важливі уроки сучасної війни, здобуті дорогою ціною, та зміцнити міжнародний порядок перед лицем загроз, що визначатимуть розвиток подій у прийдешні десятиліття", – поясниві він у колонці.

Водночас він зазначив, що вихваляння української стійкості не може бути стратегією, оскільки сама лише мужність не здатна захистити міста чи виграти війну.

"Ми не можемо дозволити їй знову зустрічати зиму наодинці під російськими бомбардуваннями", – додав Шмідт.