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Трамп вважає, що йому не потрібне схвалення Конгресу для виплат американцям по $5 тис.

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President Donald Trump in the Cabinet Room
President Donald Trump in the Cabinet Room | Фото: Official White House Photo by Daniel Torok

Президент США Дональд Трамп вважає, що йому не знадобиться схвалення Конгресу для реалізації обіцянки виплатити американцям по $5 тис., якщо Республіканська партія після проміжних виборів у листопаді забезпечить собі більшість в обох палатах Конгресу США.

"Ми вважаємо, що ні. Я думаю, вони (Конгрес – ІФ-У) погодяться, якщо нам це знадобиться. Але ми вважаємо, що в цьому немає необхідності", – сказав Трамп в інтерв'ю CBS News.

Він наголосив, що США отримали трильйони доларів у вигляді мит та інших платежів.

"Зараз у США налічується понад $20 трлн інвестицій у виробничі підприємства та інші галузі, що набагато більше, ніж будь-коли раніше", – зазначив Трамп.

Також президент США уточнив, що є одна умова, пов'язана з персональною виплатою $5 тис., – гроші мають бути витрачені в США.

"Ми не хочемо, щоб ці гроші витрачалися в інших країнах. Ми вважаємо, що це дійсно хороша і популярна ідея, яка стане чудовим вливанням коштів", – заявив Трамп.

Раніше під час виступу на з'їзді Республіканської партії в Техасі Трамп пообіцяв співгромадянам дивіденди, якщо партія переможе в обох палатах Конгресу США.

"Якщо республіканці переможуть на виборах до Палати представників і Сенату США, в обох палатах, ви переможете разом з нами. Я виплачу дивіденди в розмірі $5 тис. кожному повнолітньому громадянину США", – заявив президент США.

#конгрес #трамп #сша #виплати #американці
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