Адвокати Порошенка подали заяви щодо тиску на колегію суддів у справі про санкції

Адвокати народного депутата України Петра Порошенка звернулися до Вищої ради правосуддя (ВРП), Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Офісу генерального прокурора із заявами щодо тиску ексзаступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої та голови Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду (КАС ВС) Ігоря Дашутіна на колегію суддів ВС, яка розглядала позов до президента України Володимира Зеленського про скасування санкцій, повідомляється на сайті політсили.

"Ми звернулися з цього приводу до Вищої ради правосуддя. Це єдиний орган, уповноважений оцінювати діяльність суддів і задавати суддям конкретні питання. Ми просимо, щоб вони задали питання пану Ігорю Дашутіну, чи дійсно він після розмови з представницею Офісу Президента прийняв таке дивне рішення (підписав наказ про відпустку однієї з суддів на той час, коли мало бути оголошене рішення – ІФ-У), бо зазвичай ці рішення про відпустки судді таким чином не приймаються", – сказав адвокат Ілля Новіков під час брифінгу в четвер.

За його словами, справа щодо санкцій проти Порошенка перебуває зараз на розгляді Великої палати у Верховному суді. Новіков також заявив, що "умови і обставини, які обумовили таке втручання (на суддів Верховного суду – ІФ-У), нікуди не поділися".

Адвокат Ігор Головань повідомив, що обставини тиску на суддів КАС ВС також мають бути розслідувані у кримінальному провадженні, яке розслідує НАБУ. "Ми звернулися до НАБУ із клопотанням про визнання Петра Порошенка потерпілим у цьому кримінальному впровадженні. Оскільки дії Мудрої по впливу на Верховний Суд спрямовані проти Петра Порошенка, відповідно Порошенко як лідер опозиції має бути визнаний потерпілим у цьому кримінальному впровадженні", – вважає він.

Як повідомлялося, 2 вересня у ході засідання Тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради з питань розслідування можливих протиправних дій посадових осіб органів державної влади, інших державних органів та суб'єктів господарювання державного сектору економіки, що могли завдати шкоди економічній безпеці України стало відомо, що Мудра здійснювала тиск на суддів КАС ВС через голову КАС ВС Дашутіна стосовно санкцій проти Порошенка. Як повідомила народна депутатка фракції "Європейська солідарність" Ніна Южаніна, на аудіозаписах НАБУ Мудра обговорювала це питання з іншим фігурантом справи, і тому вона закликала членів ТСК викликати Дашутіна на засідання комісії. Вона зауважила, що відповідно до закону судді не підлягають виклику на засідання ТСК у зв'язку з їх участю у здійсненні правосуддя, однак Дашутін у цій історії виконував адміністративну функцію.

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (АП ВАКС) на засіданні в 25 серпня залишила в силі запобіжний захід підозрюваній у справах про легалізацію коштів та рейдерство (операції "Форест Гамп" та "Феміда") Мудрій у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в розмірі 20 млн грн.

НАБУ та САП 19 серпня оприлюднили відео стосовно спецоперації під назвою "Форест Гамп": викрито та повідомлено про підозри особам, які легалізували 150 млн грн для сплати застави фігуранту справи "Мідас". У четвер, 20 серпня, НАБУ та САП оприлюднили друге відео щодо корупції тих самих топпосадовців під назвою "Феміда" – про викриття фактів незаконного заволодіння нерухомістю та активами підприємств шляхом підробки документів. На підставі здобутих доказів детективами НАБУ та прокурорами САП повідомлено про підозру учасникам злочинної організації та особам, яких вони залучили, за статтями 255, 191, 206-2, 209, 358, 361 Кримінального кодексу України.

Джерело: https://eurosolidarity.org/2026/09/10/advokaty-poroshenka-podaly-zayavy-do-vyshhoyi-rady-pravosuddya-i-nabu-z-pryvodu-tysku-mudroyi-i-golovy-kas-dashutina-na-kolegiyu-suddiv-u-spravi-pro-sankcziyi/