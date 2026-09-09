Директор ЦРУ Реткліфф може перебрати на себе провідну роль у переговорах США щодо України – ЗМІ

Директор Центрального розвідувального управління США Джон Реткліфф може отримати провіднішу роль у дипломатичних зусиллях Вашингтона щодо припинення війни РФ проти України, оскільки адміністрація президента Дональда Трампа розглядає можливість змінити склад і розподіл повноважень у своїй переговорній команді, повідомляє Financial Times.

За даними видання, Білий дім розглядає можливість скоротити участь спеціального посланця США Стіва Віткоффа та зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера, які дотепер відігравали ключову роль у контактах із Москвою та Києвом.

"Чиновники, близькі до Реткліффа, повідомили європейським колегам, що він відіграватиме більшу роль у човниковій дипломатії між Росією та Україною – сфері, яка наразі належить до компетенції Віткоффа та Кушнера, – водночас підтримуючи контакти з розвідниками в обох країнах…Люди, близькі до ситуації, зазначили, що Трамп ще не ухвалив остаточного рішення", – наголошується в тексті.

Можливе посилення ролі Реткліффа позитивно сприймають у європейських столицях, які прагнуть відновлення результативного дипломатичного процесу після тривалого періоду без істотного прогресу. Переговори фактично зайшли в глухий кут через небажання Путіна відмовлятися від ключових вимог Кремля.

Зміна переговорної команди розглядається американською адміністрацією після провалу очолюваних США спроб укласти мирну угоду наприкінці лютого.

Попри можливу зміну ролей, українські посадовці не висловлюють переваги щодо того, хто саме має очолити американські зусилля з припинення війни. Троє високопоставлених українських чиновників заявили FT, що Київ має робочі відносини як із Реткліффом, так і з Віткоффом та Кушнером.

"Нас влаштовує Реткліфф, як і Джаред та Стів. Проблема – росіяни", – цитує видання одного із українських чиновників.