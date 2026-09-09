Сибіга обговорив із главою МЗС Канади мирний процес, тиск на РФ та використання заморожених активів

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга напередодні візиту президента України Володимира Зеленського до Канади провів у Торонто зустріч із канадською колегою Анітою Ананд, під час якої сторони обговорили виконання домовленостей між лідерами двох країн, мирний процес, подальший тиск на Росію та безпеку судноплавства в Чорному морі.

"Ми погодилися, що збереження єдності між партнерами, одночасно залучаючи країни з різних регіонів світу, залишається необхідним для досягнення всеосяжного та тривалого миру", – написав Сибіга в дописі, поширеному в соцмережі X.

За його словами, під час зустрічі сторони обмінялися думками щодо просування дипломатичних зусиль та важливої ролі Європи в цьому процесі.

Окремо Сибіга наголосив на необхідності посилення тиску на Росію та зазначив важливість подальшого просування питання використання заморожених російських активів для допомоги у покритті фінансових потреб України.

Також міністр порушив питання української ініціативи щодо обмеження віз та в'їзду для російських учасників бойових дій: "Ті, хто брав участь у війні Росії проти України, не повинні мати можливості вільно користуватися перевагами демократичного світу".

"Ще одним важливим напрямом була Чорне море та безпечне функціонування українського морського коридору. Ми обговорили можливі рішення для розблокування свободи судноплавства", – наголосив очільник МЗС.

Крім того, Сибіга та Ананд скоординували підготовку до Тижня високого рівня Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку та обговорили використання цієї дипломатичної платформи для посилення глобальної взаємодії у сфері продовольчої безпеки.

Окрему увагу приділили підготовці до Міністерської конференції, яка відбудеться в Торонто 28-29 вересня за спільного приймання Канадою, Україною та Норвегією. Її учасники зосередяться на поверненні, реабілітації та реінтеграції депортованих українських дітей, затриманих цивільних осіб і військовополонених.