Порошенко анонсував можливе постачання в Україну літаків, які здатні протидіяти реактивним "Шахедам"

Комплекс протидії технічним розвідкам "Ай-Петрі", який постачається в українські війська, уперше представлений на виставці з безпеки і оборонних технологій MSPO 2026, який проходить в польському Кельце, повідомив народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко, фонд якого займається поставками цих комплексів.

"Україна дуже потужно представлена на цій виставці, пропонуючи комплексні рішення для безпеки для країн регіону. І мені дуже приємно, що "Ай-Петрі" сьогодні є одним із центральних зразків нашої експозиції. Це перша публічна поява "Ай-Петрі" у відкритому доступі. Два роки вона була абсолютно закрита, навіть зовнішній вигляд. На сьогоднішній день ми знайшли технічні можливості, як забезпечити безпеку інтелектуальної власності компанії і захистити застосування "Ай-Петрі" Збройними силами України, застосування їх на Близькому Сході, в інших регіонах", – повідомив Порошенко з полів виставки.

Також він повідомив про обговорення можливого постачання в Україну літаків, які здатні ефективно протидіяти реактивним "Шахедам", та нових типів ракет, не розкривши деталей.

"Ще одна позиція, яку ми сьогодні мали можливість на виставці обговорити, це переговори щодо можливого постачання в Україну, поки що не буду розкривати таємницю, але літаків, які здатні ефективно протидіяти реактивним "Шахедам". І щодо постачання ракет, які конкурентні по ціні, конкурентні по швидкості, яка перевищує 700 км/год, конкурентні по висоті застосування. І об'єднавши їх із комплексом "Ай-Петрі", з радарною системою і з софтом, ми зможемо, сподіваюся, здивувати росіян", – сказав Порошенко.

Як повідомлялося, Порошенко з осені 2023 року інвестував понад 200 млн грн у виробництво систем "Ай-Петрі СВ", які успішно пройшли випробування та використовуються у Збройних силах України. До складу кожного комплексу входить сам засіб протидії ворожим розвідкам, пікап, зарядна станція, генератор та необхідна електроніка. У березні 2025 року Порошенко повідомив про контракт з Міністерством оборони України, а 29 червня того ж року повідомив про початок співпраці з командуванням Сухопутних військ ЗСУ щодо постачання у військо цих комплексів.