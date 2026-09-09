Делегація Ради пропонує надати українським парламентарям статус спостерігачів у Європарламенті

Народні депутатки України пропонують президентці Європейського парламенту Роберті Мецолі розглянути можливість надання українським парламентарям статусу спостерігачів у Європейському парламенті та відкрити представництво Верховної Ради при Європарламенті.

"Пропонуємо розглянути можливість надання народним депутатам України статусу спостерігачів у Європейському парламенті як одного з практичних кроків поступової інтеграції України до ЄС ще до набуття повноправного членства. Також пропонуємо відкрити представництво Верховної Ради при Європейському парламенті, яке забезпечуватиме постійну робочу взаємодію між двома парламентами", – сказала віцеспікерка українського парламенту Олена Кондратюк після зустрічі жіночої делегації Верховної Ради з Мецолою у Брюсселі.

Як повідомляє пресслужба апарату Верховної Ради, Кондратюк передала Мецолі список пропозицій, серед яких створення у Європейському парламенті спеціального комітету із санкцій.

"Йдеться, з одного боку, про закриття лазівок, через які росія продовжує отримувати технології та ресурси для війни, а з іншого – про узгодження санкційних списків, критеріїв та практики застосування санкцій у країнах ЄС. Зокрема, важливо уніфікувати санкції щодо осіб та організацій, причетних до депортації, примусового переміщення, індоктринації та мілітаризації українських дітей", – наголосила Кондратюк.

За її словами, спеціальний комітет зосередиться на протидії обходу санкцій проти Росії та уніфікації їх застосування в державах ЄС.

Віцеспікерка також повідомила про прохання делегації гарантувати стабільне фінансування Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, щоб його робота не залежала від щорічних добровільних внесків.

"Просимо ініціювати дебати Європейського парламенту з подальшим ухваленням відповідної резолюції щодо злочинів індоктринації та мілітаризації депортованих, незаконно переміщених українських дітей та дітей, які проживають на тимчасово окупованих територіях, спираючись на актуальні міжнародні звіти та задокументовані докази цих злочинів", – зазначила Кондратюк.

Як повідомлялося, делегація українських депутаток на чолі з Кондратюк перебуває з візитом у Брюсселі в межах програми жіночого політичного лідерства (Women Empowerment Programme) від Європейського парламенту.