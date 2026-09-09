ПАРЄ пропонує спрямувати заморожені активи РФ на компенсації Україні

Комітет Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) з юридичних питань вважає, що російські державні активи слід перенаправити на виплату Україні компенсації за шкоду, завдану агресивною війною РФ.

Як повідомляється на офіційному сайті Парламентської асамблеї Ради Європи, відповідна ініціатива передбачає використання російських активів як компенсації за порушення прав людини, які Європейський суд з прав людини встановив у двох міждержавних справах за позовами України.

Водночас розмір "справедливої сатисфакції", яку Росія має виплатити Україні, Суд наразі не визначив. У ПАРЄ зазначили, що через масштаб завданої Україні шкоди потенційні виплати можуть сягати "мільярдів, десятків мільярдів або сотень мільярдів євро".

"З огляду на масштаб завданої Україні шкоди, яка є "безпрецедентною в історії Ради Європи", будь-які присуджені суми потенційно можуть становити "мільярди, десятки мільярдів або сотні мільярдів євро", зазначив Комітет ПАРЄ з юридичних питань", – йдеться в повідомленні, поширеному на офіційному сайті Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) у середу.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ було заморожено близько EUR260 млрд активів її центрального банку, з яких близько EUR210 млрд зберігаються в ЄС. Парламентарі пропонують створити під егідою Ради Європи спеціальний механізм для залучення цих коштів та їх подальшої виплати Україні.

У ПАРЄ також нагадали, що Росію виключили з Ради Європи 16 березня 2022 року, а через шість місяців вона перестала бути стороною Європейської конвенції з прав людини. Водночас це не звільняє РФ від виконання рішень ЄСПЛ щодо порушень, скоєних до припинення її участі в Конвенції.

Окремо ПАРЄ пропонує створити відкритий перелік осіб, причетних до масштабних порушень прав людини, щодо яких Суд визнає відповідальність Росії та які досі не були притягнуті до відповідальності. Перелік планують передавати державам-членам, ЄС і МКС для можливого застосування санкцій або кримінального переслідування.