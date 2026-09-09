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Політика

Жіноча делегація Ради пропонує закріпити в бюджеті ЄС резерв для України до €100 млрд

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Народні депутатки пропонують закріпити у бюджеті Європейського Союзу резерв для України обсягом до €100 млрд.

"Європейська комісія запропонувала передбачити для України окремий резерв обсягом до €100 млрд. Просимо підтримати закріплення в остаточному бюджеті ЄС €100 млрд як гарантованого мінімального обсягу фінансування України на 2028-2034 роки", – повідомила заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк після зустрічі делегації народних депутаток із президенткою Європарламенту Робертою Мецолою у Брюсселі.

За її словами, делегація також закликала підтримати виділення достатніх і довгострокових ресурсів ЄС для посилення протиповітряної оборони України.

Як повідомили у пресслужбі Верховної Ради, делегація українських депутаток на чолі з Кондратюк перебуває з візитом у Брюсселі в межах програми жіночого політичного лідерства (Women Empowerment Programme) від Європейського парламенту.

#єп #рада #фінансування
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