Сибіга на тлі нових атак РФ закликав партнерів посилити ППО, озброєння та санкції

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга після чергових російських атак на міста України закликав міжнародних партнерів посилити протиповітряну оборону України, збільшити постачання озброєння та посилити санкційний тиск на РФ.

"Росія має увійти в цю зиму, знаючи, що небо над Україною стає дедалі важчим для проникнення, що ракети та безпілотники, які вона виробляє, дедалі частіше перехоплюватимуться, а промисловість, технології, доходи та ланцюги постачання, які підтримують її атаки, зазнаватимуть збоїв і дедалі більшої ціни", – написав Сибіга в соціальній мережі X.

Він зазначив, що Росія протягом ночі атакувала Україну, спрямовуючи ракети та безпілотники проти міст і громад по всій країні, а атаки продовжилися і вранці.

"Саме це робить Росія, коли бачить, що повторні атаки спричиняють надто мало наслідків. Вона розширює географію та збільшує частоту ударів, перевіряючи, як далеко може зайти", – наголосив глава МЗС.

За його словами, міжнародні партнери мають ухвалити рішення вже зараз, зокрема щодо додаткових систем протиповітряної оборони та перехоплювачів, особливо для протидії балістичним ракетам.

Також Сибіга закликав надати більше ракет для F-16 та додаткові літаки для посилення можливостей України із захисту неба, а також запровадити жорсткіші санкції проти російського військово-промислового комплексу та мереж обходу санкцій.

"Світ не може бездіяльно спостерігати за тим, як Росія ставиться до українців як до мішеней на стрільбищі", – заявив Сибіга.

Він наголосив, що закриття неба України більше не має бути питанням реагування на окремі російські атаки, а має передбачати позбавлення РФ упевненості у можливості продовжувати терор безкінечно та сплачувати за нього прийнятну ціну.

"Чим довше Москва бачить вагання, тим більше вона намагатиметься. Завдання полягає в тому, щоб змінити цей розрахунок", – підсумував глава МЗС.