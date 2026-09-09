Кабмін призначив Тараса Мельничука представником держави в НР "Укргідроенерго"

Кабінет міністрів України розпорядженням №891-р від 3 вересня 2026 року призначив Тараса Мельничука представником держави у складі наглядової ради (НР) ПрАТ "Укргідроенерго", повідомила компанія у середу.

У товаристві нагадали, що наразі триває конкурсний відбір кандидатів на чотири посади незалежних членів НР "Укргідроенерго".

Як повідомлялося, Кабінет міністрів розпорядженням № 450-р від 13 травня оголосив конкурсний відбір кандидатів на зайняття чотирьох посад незалежних членів НР товариства у зв'язку із закінченням термінів повноважень більшості членів.

КМУ розпорядженням № 401-р від 24 квітня призначив з 5 травня 2026 року Віталія Петрука (заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства України) та Едуарда Денисова (директора державного підприємства "Морський нафтовий термінал "Південний" (Одеська обл.) представниками держави у складі НР "Укргідроенерго".

"Укргідроенерго" експлуатує всі великі гідроелектростанції, розташовані на українських ділянках Дніпра та Дністра. Сумарна встановлена електрична потужність гідроелектростанцій генкомпанії становить 6208,3 МВт.