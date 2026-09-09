Калашник обговорив із послом Італії безпеку логістики, опалювальний сезон та захист інфраструктури

Міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник провів зустріч із надзвичайним і повноважним послом Італійської Республіки в Україні Карло Формозою, під час якої сторони обговорили безпеку логістики, проходження опалювального сезону, фінансування транспортних проєктів та захист інфраструктури, повідомляє пресслужба Міністерства з відновлення, інфраструктури та транспорту України.

"Ми високо цінуємо потужну підтримку Уряду Італії в умовах щоденних атак агресора. Допомога партнерів має для нас критичне значення – особливо в контексті забезпечення енергетичної стійкості громад і постачання необхідного обладнання", – наголосив Калашник.

Зокрема, Україна вже отримала від італійських партнерів 336 промислових котлів загальною потужністю 745 МВт і очікує ще 268 одиниць. Водночас триває робота над новим грантом для закупівлі генераторів, котелень і трансформаторів для транспортної сфери та медицини.

Серед інших питань сторони обговорили безпеку залізничних перевезень, захист та екологічну безпеку портів, а також прискорення проєктів відбудови на Одещині.