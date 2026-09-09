Німеччина готова допомогти Києву повернути та призивати до армії українських чоловіків – глава МЗС

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль (Johann David Wadephul) висловив згоду з німецькими політиками, які вимагають повернути українських чоловіків призовного віку до України, і заявив, що німецький уряд міг би допомогти в цьому Києву, передавши дані про українських громадян у Німеччині.

"Адже ми знаємо, хто тут живе. Наприклад, хто отримує соціальні виплати, хто тут зареєстрований, хто має статус перебування. (Український уряд може – ІФ-У) написати цим чоловікам, що їх мають призвати", – сказав Вадефуль в інтерв'ю шеф-редактору Bild.

Водночас міністр вважає, що повернення має відбуватися "без примусу".

Міністр також заявив, що відкидає ідеї скорочення підтримки України та перегляду військових витрат, які лунають з лав німецьких партій СДПН та АдН. "Переважна більшість населення Німеччини підтримує нашу політику щодо України", – заявив Вадефуль.

Коментуючи взаємодію з Україною, він зазначив, що хотів би більшої підтримки з боку президента Володимира Зеленського. "Зараз ми є найбільшим прихильником України в тому, що стосується фінансової та військової підтримки. І, звісно, німецька оборонна промисловість має отримувати від цього вигоду. Я сказав це й президенту України Зеленському під час свого останнього візиту. Ми з вами, ми вас підтримуємо, але я мушу також пояснювати це німецьким платникам податків, і найменше, що ви можете зробити, – це під час усіх закупівель також залучати німецьку оборонну промисловість. Наразі ми не цілком задоволені тим, скільки замовлень розміщується в Німеччині", – сказав міністр.

"Тому тепер ми попросили український уряд перевірити це й подбати, щоб ситуація покращилася", – додав Вадефуль.

Коментуючи заяви міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова, який заперечує причетність російської сторони до спроби диверсії в аеропорту Лейпциг/Галле та назвав реакцію Німеччини "початком справжньої війни", глава німецького зовнішньополітичного відомства заявив: "Ми точно знаємо, і Сергій Лавров, звісно, теж знає, що Росія влаштувала це в Лейпцигу, і що ми на це відреагували, мусили відреагувати, він це знає, це зрозуміло кожному".

Риторичну ескалацію Лаврова він назвав "виразом певного російського відчаю". Росія "в цій війні далеко не така успішна, як хотіла б", бо "війна мала завершитися за кілька днів, а триває вже п'ятий рік", – сказав Вадефуль.