Керівництво РФ не збирається досягати домовленостей з Україною та досі планує виснажити її, переконаний Яценюк

РФ націлена на військове, економічне та політичне виснаження України в ході військового протистояння, переконаний голова Київського безпекового форуму (КБФ), експрем'єр-міністр (2014-2016) Арсеній Яценюк.

"Путін вважає, що в нього достатньо ресурсів бити по Україні балістичними і крилатими ракетами. Його метою є спричинити блекаут і заморозити українців цієї зими. Друге – він вірить, що через нормальні демократичні процеси в Європі крайні праві, фактично проросійські сили переможуть у різних країнах-членах ЄС. І третє – він також розуміє, що має союзника – Китай", – сказав Яценюк під час спеціальної дискусії КБФ "Як насправді Захід повинен відповісти на ескалацію Росії?".

РФ, за його словами, поки зберігає можливість фінансувати війну: доходи російського бюджету скоротилися приблизно на 7%, однак це скорочення менше, ніж очікувалося на початку року, оскільки зростання світових цін на нафту на тлі війни на Близькому Сході дозволило РФ компенсувати частину втрат і продовжити фінансування війни.

Голова КБФ зазначає, що Україні для перемоги у війні з РФ необхідні як короткострокові, так і довгострокові рішення, зокрема посилення протиповітряної оборони, надання далекобійних і балістичних ракет, а також стабільне фінансування.

"Тривають дебати щодо заморожених російських активів. Ми розуміємо, що є певні застереження з боку Бельгії. Але Росія здійснює акт агресії. Ці 300 мільярдів доларів мають бути конфісковані", – сказав Яценюк, наголосивши на необхідності забезпечити Україну ресурсами щонайменше на три роки, що стане сигналом для РФ, що партнери не відступають і посилюють підтримку України.

Спеціальні дискусії КБФ проходять у межах проєкту "Kyiv Security Forum: Deep Strike" про актуальні події та ключові тенденції у сфері безпеки, економіки й зовнішньої політики України.