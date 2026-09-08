Порошенко обговорив з головою комітету польського Сейму Ковалем питання ексгумацій та відкриття кластерів

Народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко під час візиту до Варшави провів зустріч із головою Комітету Сейму Польщі у закордонних справах, уповноваженим польського прем'єра з питань відбудови України Павелом Ковалем, під час якого обговорив, зокрема, питання ексгумацій та відкриття переговорних кластерів на шляху європейської інтеграції України.

"Обговорили українсько-польські відносини, зокрема прогрес у питанні ексгумацій. Погодилися, що треба і далі рухатися шляхом деполітизації задля інтересів обох народів. Говорили і про прогрес на шляху України до ЄС та важливість підтримки з боку Варшави, зокрема щодо необхідності швидшого відкриття наступних переговорних кластерів", – написав Порошенко в Телеграм у вівторок.

Також сторони обговорили кроки для досягнення справедливого і тривалого миру. "Наша спільна позиція полягає в тому, що для справжньої та дієвої дипломатії потрібна сила, а отже – тиск на Росію", – зазначив Порошенко.

Політик також повідомив, що відвідав у вівторок виставку озброєнь MSPO 2026 у польському Кельце. "На виставці ми шукаємо конкретні рішення: чим ми можемо підсилити ППО в умовах дефіциту ракет і як довести українські розробки до стабільної роботи проти реактивних цілей", – повідомив він.

За словами депутата, на виставці було представлено 15 українських компаній. "Кожна з них – вже відоме в національній оборонці ім'я. Ark Robotics, December1, DevDroid, DoD Solution, General Cherry, GRIM Tech, Gurzuf Defence, L7 Simulators, LFTX, STG Defence, TAF Industries, UARMS, Victorysoft. З більшістю так чи інакше перетиналися в спільних проєктах, схожих розробках, аналітичній та виробничій роботі. Інноваційні рішення у сферах безпілотних систем, перехоплення дронів, РЕБ, автономної навігації, наземної робототехніки, військових тренажерів і засобів захисту – дуже круті, ідейні і сучасні виробники", – розповів Порошенко.

Як повідомлялося, Польща видала дозвіл на проведення Україною робіт на території села Ласків на Холмщині у місці ймовірного поховання українців, убитих у березні 1944 року. Дозвіл отримав Меморіально-пошуковий центр "Доля", а роботи будуть виконуватися на замовлення Українського інституту національної пам'яті (УІНП).

На початку травня 2025 року стало відомо, що на місці проведення ексгумаційних робіт у колишньому селі Пужники на Тернопільщині виявлено останки 42 людей. 6 вересня тіла були перепоховані. Також спільна українсько-польська експедиція здійснювала пошуково-ексгумаційні роботи у Львові (Старі Збоїща), в ході яких виявлено братське поховання жертв Другої світової війни. 14 листопада 2025 року тіла загиблих воїнів Війська Польського перепоховали у Мостиськах на Львівщині.