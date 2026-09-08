Сибіга погодив з Каллас кроки щодо забезпечення роботи морського коридору в Чорному морі

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час розмови з високою представницею Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Каєю Каллас скоординував подальші спільні кроки для забезпечення стабільної роботи українського морського коридору в Чорному морі та продовження постачання українського продовольства на світові ринки.

"Ми також обговорили спроби Росії підірвати функціонування українського морського коридору. Продовольча безпека ніколи не повинна ставати заручницею російської агресії. Ми розраховуємо на підтримку ЄС у забезпеченні стабільної роботи коридору та продовженні постачання українського продовольства на світові ринки", – написав Сибіга в соціальній мережі Х.

За його словами, під час розмови він поінформував Каллас про наслідки чергової ночі масованих російських атак на Україну та нагальну потребу посилити українську протиповітряну оборону, особливо для протидії балістичним ракетам: "Росії не можна дозволити повірити, що вона може безкарно тероризувати українські міста".

Сибіга подякував Каллас за ґрунтовні обговорення під час нещодавньої неформальної зустрічі міністрів закордонних справ ЄС.

"Тепер нам потрібні рішучі подальші кроки та рішення, які відповідатимуть масштабам загрози: більше спроможностей протиповітряної оборони, щоб закрити небо України, та жорсткіші санкції, спрямовані проти виробництва Росією балістичних ракет і всієї екосистеми, яка робить це можливим", – зазначив він.

Окремо сторони скоординували зусилля у сфері продовольчої безпеки напередодні Тижня лідерів високого рівня Генеральної Асамблеї ООН та домовилися про подальші спільні кроки.

"Росія має нести відповідальність за кожен вимір своєї агресії – від балістичного терору проти українських міст до навмисних загроз глобальній продовольчій безпеці. Ми тісно координуємо зусилля, щоб перетворити цей принцип на конкретні рішення та дії", – заявив Сибіга.